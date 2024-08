Homem oferece criança de sete anos na internet para práticas sexuais

Um homem foi preso em Dourados, no Mato Grosso do Sul, por oferecer criança de 7 anos na internet para sexo. A prisão ocorreu durante a Operação Tutela Innocentium.

As investigações tiveram início com a comunicação de uma rede social em que um de seus usuários estaria oferecendo uma criança de sete anos para práticas sexuais com adultos.

Conforme a Polícia Federal, durante as investigações foi observado que esse ‘oferecimento’ ocorreu com o compartilhamento de imagens que denotavam abuso do menor.

Outros materiais envolvendo crianças e adolescentes também eram compartilhados com terceiros e/ou disponibilizados ao público em geral em tal rede social. Na ação, uma pessoa foi presa em flagrante por armazenamento e compartilhamento desse tipo de material.

*Com informações do Top Mídias News

