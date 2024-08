Caseiro é preso por agredir idoso com barra de ferro no Amazonas

Aguinelo Almeida Palheta, de 41 anos, foi preso por agredir um idoso de 61 anos com uma barra de ferro. A prisão ocorreu na ilha de Maracá, no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª DIP, as investigações começaram após a vítima relatar que foi agredida fisicamente por Palheta com uma barra de ferro, resultando em uma fratura no braço.

“O idoso informou em depoimento que foi até a fazenda de Raimundo para negar as acusações de furto de gado. Durante a visita, ele foi insultado e agredido pelo caseiro”, detalhou o delegado.

Durante as diligências na fazenda, o autor confessou a agressão e a barra de ferro utilizada foi encontrada no local.

Aguinelo Almeida Palheta responderá por lesão corporal grave e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

