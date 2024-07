CHOCANTE: Mulher estupra marido com barra de ferro, e filho de 10 anos filma

Uma mulher não identificada está sendo investigada por estuprar o marido com uma barra de ferro, o caso aconteceu em Marechal Deodoro, em Alagoas. De acordo com a delegada Liana Franca, a cena foi assistida pelos três filhos do casal, e um deles de 10 anos, filmou a suspeita introduzindo uma barra de ferro no marido. O caso aconteceu na segunda-feira (1).

A denúncia foi feita por um familiar, que procurou a delegacia do município. “A vítima é um senhor que estava embriagado e as imagens mostram ela introduzindo o vergalhão no ânus do marido. Isso aconteceu na frente dos filhos deles, três crianças – além da de 10 anos, que filmou, outra de 11 e 7 anos”, relata.

A mulher foi levada para a delegacia, onde foi ouvida, mas não ficou presa. “Eles não foram autuados em flagrante porque a comunicação desse crime chegou ao nosso conhecimento um dia após o fato. Porém, eles respondem a um inquérito policial que será encaminhado à Justiça”.

Durante depoimento, a mulher disse que está arrependida. O marido não quis prestar queixa. “Ele se recusou a fazer exame de corpo de delito. Disse que não se separa porque a ama. E ainda disse que os dois se dão muito bem”, revela.

As crianças ficaram aos cuidados do Conselho Tutelar e foram encaminhadas para uma casa de passagem. “Agora a guarda das crianças fica a cargo de a Justiça decidir. Pelo que vimos, essa prática deles presenciarem agressões parece comum, e um absurdo como esse não pode acontecer”, reforçou Liana Franca.

*Com informações Gazeta

Leia mais:

Homem descumpre medida protetiva e é preso após dormir na casa de ex-mulher no AM

Homem é preso por estuprar criança de 8 anos no Amazonas