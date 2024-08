Falso tenente do Exército é preso por perseguir e divulgar nudes da ex no AM

Um homem de 32 anos, que se passava por tenente do Exército, foi preso na quinta-feira (29) por diversos crimes em Lábrea, no interior do Amazonas.

Leia também: Militar do Exército morre após moto derrapar em avenida de Manaus; VÍDEO

Entre as acusações estão descumprimento de medida protetiva e perseguição contra sua ex-companheira de 35 anos. Ele também é investigado por divulgar imagens íntimas da vítima para o atual marido dela.

Conforme a polícia, os crimes ocorreram entre abril e agosto deste ano, após a vítima terminar o relacionamento devido ao comportamento agressivo e controlador do acusado.

Após o rompimento, ele começou a agir como um perseguidor, perturbando a tranquilidade da vítima.

Mais detalhes serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para esta sexta-feira (30).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱