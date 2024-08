VÍDEO: Incêndio em área de mata na avenida Efigênio Salles em Manaus

Um incêndio de grande proporção foi registrado, na tarde desta sexta-feira (30), em uma área de mata na avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, na Zona Sul de Manaus.

Ainda não há informações sobre a motivação do incêndio.

Segundo informações preliminares, o fogo espalhou no local que fica próximo de um posto de combustíveis.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender a ocorrência.

O trânsito no local apresentou lentidão por conta da forte fumaça que tomou conta da avenida e dificultou a visbilidade dos motoristas e motociclistas.

Manaus durante essa semana foi afetada pela presença da fumaça ao longo desta semana. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema), uma massa de ar do sudoeste do País trouxe a fumaça das queimadas no sul do Amazonas para Manaus.