Teto de igreja desaba durante distribuição de cestas básicas e deixa mortos e feridos

Parte do teto de uma igreja católica desabou no início da tarde desta sexta-feira (30) no Recife (PE). Dois homens morreram e ao menos 24 pessoas ficaram feridas, segundo nota da prefeitura.

O acidente ocorreu por volta das 14h no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição. No momento em que o telhado desabou, estava ocorrendo uma entrega de cestas básicas, que foi organizada pela diocese.

Teto do Santuário do Morro da Conceição desaba durante distribuição de cestas básicas deixando mortos e feridos pic.twitter.com/KrCi72wAAn — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 30, 2024

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, informou que as pessoas foram atendidas pelas equipes de resgate. Dessas, duas foram para o Hospital da Restauração e as demais para unidades de pronto atendimento (UPAs).

“Acredita-se que não há mais vítimas no local”, afirmou o coronel Francisco de Assis Cantarelli Alves, comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

“Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos”, afirmou a governadora Raquel Lyra (PSDB), por meio de nota.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, manifestou “profunda tristeza” pela ocorrência. “O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade. Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia. Que o Senhor acolha as almas dos falecidos e conforte os corações dos que sofrem.”

Segundo o arcebispo, a arquidiocese “oferece todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, buscando trazer alívio e esperança em meio a esta dor”.

AGORA: Fogo em área de mata na avenida Efigênio Salles em Manaus pic.twitter.com/z92pPxkVtF — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 30, 2024

Causas do acidente

Ainda não é possível determinar o que provocou o desabamento no santuário. As causas do acidente serão esclarecidas após a realização do trabalho de perícia.

Menos de uma semana antes do acidente, foi concluída a instalação de placas de energia solar no telhado da igreja.

*Com informações da CNN Brasil