Campanha de vacinação contra influenza alcança todos os municípios do AM a partir de segunda-feira (2)

A campanha de vacinação contra a influenza, que inicia nesta segunda-feira (2) no Amazonas, vai alcançar em todos os 62 municípios do estado. Com a chegada de 550 mil doses de vacina, enviadas pelo Ministério da Saúde e encaminhadas aos municípios por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a campanha acontece até 26 de outubro de 2024.

A campanha faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para a região norte do país que antecipa a vacinação contra a doença para o último trimestre do ano, antes do período chuvoso que coincide com a época de sazonalidade da doença.

O objetivo principal da campanha é imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde e educação, idosos, população indígena, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores dos transportes coletivos, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema privado de liberdade.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, faz um apelo ao público-alvo da campanha, para que procure uma Unidade Básica de Saúde mais próxima e receba o imunizante. “A vacina é a nossa principal arma contra o vírus e como o Amazonas entrou no calendário diferenciado, vamos aderir, vamos nos proteger”, ressalta a titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

A meta é vacinar 90% do grupo prioritário. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca a importância da campanha para a saúde pública da região. “Os estados da região norte passaram a ter um calendário diferenciado e a vacina contra a influenza é disponibilizada antes do início do período chuvoso, quando geralmente há mais casos de gripe”, explica Tatyana.

A FVS-RCP informa que a vacinação é oferecida gratuitamente nas unidades básicas de saúde. “A vacina é o método mais eficaz para prevenir doenças infecciosas. Quanto mais pessoas forem imunizadas, maior será a proteção contra as formas graves da Influenza, que, em casos extremos, pode levar ao óbito”, diz Cleia Martins, subgerente de imunização do Amazonas.

A campanha contará com um Dia D de mobilização contra a Influenza, agendado para 28 de setembro e de responsabilidade da organização pelas secretarias municipais de saúde. Para facilitar a vacinação, a FVS-RCP recomenda que os cidadãos levem a carteira de vacinação, um documento de identidade oficial com foto e o Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS). Caso não possua o Cartão do SUS, ele pode ser solicitado no posto de saúde.