Noiva do prefeito de Manaus é vítima de montagem criminosa criada por IA

Izabelle Fontenele, noiva de David Almeida (Avante), prefeito de Manaus e atual candidato à reeleição, alertou, via Instagram, nesta sexta-feira (30), que foi vítima de uma montagem criminosa feita por Inteligência Artificial (IA).

A IA foi usada para modificar um vídeo e colocar o rosto de Izabelle como se ela estivesse pedindo para os seguidores acessarem um link para comprar uma bolsa. O que se trata de um golpe.

No vídeo, a imagem de Izabelle é usada para pedir para as pessoas acessarem o link para comprarem as bolsas e ficarem parecidas com ela “bem e chique”.

A gravação está sendo compartilhada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. “Um vídeo que foi produzido com inteligência artificial. Parece comigo, mas não sou eu”, alerta Izabelle.

De acordo com a nova do prefeito, ela vem sendo vítima de ataques machistas e mentirosos, além de associarem a imagem dela as tentativas de golpes.

“São tantos ataques machistas, tantas mentiras, tantos golpes que querem aplicar usando minha imagem que às vezes acaba batendo um certo desânimo”, desabafa.

Izabelle disse que vai levar o vídeo às autoridades para apurar o caso. “Pode ser vítima desse crime. Eu vou levar esse vídeo às autoridades e procurar as medidas cabíveis para serem tomadas a repeito disso”, afirma.

Por fim, ela pede para que as pessoas tenham mais empatia uma com as outras e imaginem caso a situação estivesse acontecendo com alguém que ama. “Isso poderia estar acontecendo com sua filha, com a sua mãe, com alguém que você ama”, finaliza.

Esse não é o primeiro ataque que Izabelle sofreu ao assumir o relacionamento com David Almeida.

No final de 2023, ela foi vítima de ataques machistas após a divulgação de um documento que ficou conhecido como “fofoca em PDF”. Atualmente, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas.