Inscrições para Meia Maratona da Rocam em Manaus são prorrogadas

A corrida ocorre no dia 8 de setembro, com largada e chegada no batalhão da Rocam

As inscrições para a Meia Maratona das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foram prorrogadas para a próxima terça-feira (3).

A corrida ocorre no dia 8 de setembro, com largada e chegada no batalhão da Rocam, localizado no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Os interessados podem realizar as inscrições no https://www.ticketsports.com.br e escolherem entre duas opções de kits, disponíveis para cada distância, com a possibilidade de adquirir a camisa comemorativa.

Os kits serão distribuídos nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no segundo piso do Shopping Grande Circular, na loja número 2035.

O centro comercial está localizado na Avenida Autaz Mirim, 6100, bairro São José. Nos dias 5 e 6 de setembro, a retirada poderá ser feita a partir das 14h. Já no dia 7, a entrega começará às 13h.

De acordo com o comandante da Rocam, tenente-coronel PM Jackson Ribeiro, a organização da corrida reservou 60 vagas exclusivas para doadores de sangue.

Os kits serão entregues por ordem de chegada no local da retirada dos kits, no sábado (7).

“Os doadores devem apresentar a documentação comprobatória da carteira como doador de sangue e identificação pessoal, e cada doador vai ter direito a um kit da corrida, na distância de 6 km, limitado aos 60 primeiros”, explicou o comandante da Rocam.

Para garantir a vaga, homens devem comprovar três doações realizadas nos últimos 12 meses, e as mulheres, duas doações no mesmo período.

Sobre a Corrida

A Meia Maratona da Rocam ocorre no dia 8 de setembro, com largada prevista para as 4h30. O evento, que promete entrar para o calendário oficial do Estado, oferece três opções de distância: 21 km, 12 km e 6 km.

Cada percurso conta com uma medalha específica, e os 100 primeiros colocados de cada distância serão premiados com a medalha “Top 100”.

Além disso, haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados nas categorias ‘Elite Masculino e Feminino’ e ‘Cadeirantes Masculino e Feminino’.

Os policiais militares que se destacarem na competição também ganharão troféus.

A corrida é mais do que um evento esportivo, é uma oportunidade única para os atletas visitarem o novo batalhão da Rocam, inaugurado pelo governador Wilson Lima, no dia 22 de fevereiro deste ano.

*Com informações da assessoria