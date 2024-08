Inscrições para a corrida Nova Era seguem abertas em Manaus

A preparação para a 3ª Corrida Nova Era segue a todo vapor. Quem ainda não garantiu a participação no evento, tem só até 16 de setembro ou enquanto houver vaga para confirmar presença.

A prova, agendada para o dia 22 de setembro, promete movimentar o calendário esportivo da cidade, atraindo mais de 3 mil atletas profissionais e amadores.

A gerente de marketing do Super Nova Era, Viviane Cavalcante, destaca que a corrida de rua tem muitos adeptos na cidade. Prova disso, é o sucesso que esse tipo de evento faz.

“A Corrida Nova Era está superando nossas expectativas e tenho certeza de que será uma grande festa do esporte. Para receber os atletas, o Nova Era está preparando uma estrutura completa e um kit com muitos brindes”, disse.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.ticketsports.com.br/e/3-corrida-nova-era-manaus-69535.

O atleta deve acessar a aba de “evento” no site da Ticket Sport, digitar o estado e clicar no banner da Corrida Nova Era. Em seguida, basta inserir os dados pessoais e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 99.

A prova terá percursos de 5 km e 10 km, com largada a partir das 6h, no estacionamento do Nova Era da avenida Governador José Lindoso, 230, bairro Novo Aleixo.

As provas terão quatro categorias: público geral 5 km e 10 km; deficiente visual; cadeirante; e equipe. Os vencedores até o terceiro lugar da categoria geral, masculino e feminino de 5 km e 10 km, ganharão cartão-presente do Pátio Gourmet, nos valores de R$ 1.000, R$ 800 e R$ 500, respectivamente.

Nas categorias deficiente visual e cadeirante, a premiação para os três primeiros colocados será de R$ 500, R$ 300 e R$ 200. As equipes com os três melhores resultados ganham R$ 2.000, R$ 1.000 e R$ 500.

Os atletas participantes receberão um kit contendo número de peito, camiseta, squeeze e sacola, além de brindes dos patrocinadores da prova. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas.

