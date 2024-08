Polícia procura homem que matou amigo em embarcação no Amazonas

Rubiclei Colares Cardoso está sendo procurado pela polícia pela morte de Nilson de Almeida. O crime aconteceu na quinta-feira (28), em embarcação a caminho de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas.

No momento do crime, a vítima foi atingida com um golpe na cabeça e caiu desacordada no rio, quando ambos estavam a caminho de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP de Novo Aripuanã, logo após a ação, Rubiclei fugiu. A equipe policial iniciou as diligências para localizar o corpo da vítima, bem como o autor do crime.

“As informações que temos é que eles estavam em uma rabeta, ingerindo bebidas alcoólicas a caminho do município. Em determinado momento eles se desentenderam, e em posse do remo do barco, o homem golpeou o amigo na cabeça que caiu desacordado no rio. O corpo dele ficou desaparecido por mais de 24h, sendo encontrado no final da tarde de sexta-feira (30)”, explicou o delegado.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita a quem tiver informações da localização de Rubiclei Colares Cardoso, que entre em contato pelo número (97) 98438-9871, disque-denúncia da 73ª DIP de Novo Aripuanã.

Também pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria