Educação executiva avança no Norte com a nova unidade da FGV em Manaus

A educação executiva tem sido um tema recorrente nas organizações. Com muitos executivos se aproximando da sonhada aposentadoria, as empresas entendem que essa questão é urgente.

Além disso, o cenário de negócios se torna cada vez mais desafiador à medida que questões globais, como produção, consumo, mercado e meio ambiente, interferem diariamente na dinâmica empresarial, exigindo um alto nível de preparo para tomadas de decisões estratégicas.

Nesse contexto de desenvolvimento profissional, a Sapiens Educação Executiva, instituição conveniada à Fundação Getulio Vargas (FGV), realizou, na quinta-feira (22), a terceira edição do ‘Café & Negócios FGV’.

O evento marcou a inauguração da nova unidade da FGV em Manaus, localizada no bairro Adrianópolis. A Sapiens, que já atua há anos na capital amazonense, destacou-se novamente por sua contribuição à formação de novos líderes, oferecendo uma estrutura moderna e tecnologicamente avançada, alinhada às demandas do mercado local.

Com aproximadamente 400 metros quadrados, o novo espaço foi projetado para proporcionar um ambiente de aprendizado dinâmico e imersivo.

A nova sede inclui recepção, três salas de aula (uma delas equipada com sistema de som e câmera de vídeo 360 graus), uma sala exclusiva para estudos, espaço café e estacionamento para 50 veículos. A inclusão de tecnologias de ponta, como a sala de aula com câmera de vídeo 360 graus, oferece um ensino adaptado às novas exigências educacionais.

O evento de inauguração reuniu cerca de 30 líderes e executivos de diversos setores, tornando-se um ponto de encontro relevante para discussões sobre empreendedorismo e educação. Luiz Ernesto Migliora, diretor da rede da FGV, apresentou sua visão estratégica sobre o papel da educação executiva na transformação dos negócios.

Augusto Pellucio, diretor-geral da Sapiens, destacou a importância da nova unidade para reforçar a liderança do grupo na educação executiva no Norte do Brasil.

“A nova unidade da FGV em Manaus solidifica ainda mais nossa posição de liderança, trazendo para a região uma educação que prepara profissionais capazes de fazer a diferença no mercado local e regional”, afirmou Pellucio.

Ele enfatizou que o investimento na nova sede, embora não tenha sido divulgado, reflete o compromisso do grupo em oferecer mais comodidade e proximidade às empresas da região.

A nova unidade foi projetada para se transformar em um verdadeiro hub de negócios, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento de profissionais capacitados para o mercado local e regional.

Além de Manaus, o Grupo Sapiens está presente em Rondônia e Roraima, com planos de expansão para outros estados do Norte. Desde 2016, a FGV em Manaus tem se adaptado às necessidades de um público diversificado, expandindo sua oferta de programas educacionais.

Os cursos oferecidos incluem Pós-graduação, MBA, programas In Company e cursos de curta e média duração. Entre os cursos mais procurados no formato presencial estão os MBAs em Gestão Empresarial, Projetos e Saúde, além da Pós-graduação em Administração de Empresas.

A FGV também oferece programas em formatos flexíveis, como blended (que combina aulas presenciais e online), live (aulas ao vivo transmitidas online) e cursos 100% online, para atender alunos que buscam mais autonomia em seus estudos.

Economia circular: aparelhos usados são os mais comercializados pela OLX

Segundo um levantamento realizado pela OLX, no primeiro semestre de 2024, os eletrônicos e celulares usados são os campeões de vendas no marketplace.

Na categoria ‘Eletrônicos e Celulares’ os produtos representam 14,2% de participação no ranking dentre as outras divisões.

Já os celulares e smartphones lideram em comercializações dentre as subcategorias, com 12,1%. Os eletrodomésticos, pertencentes à categoria que leva o mesmo nome, ocupam a segunda posição no TOP 15 de vendas, com 10,7% das vendas dentre as categorias da plataforma.

Além de representar um retorno financeiro para os donos dos itens, a empresa afirma que a compra e venda de produtos de segunda mão evitaram potencialmente a emissão de 625 mil toneladas de CO 2 em 2023.

UEAP desenvolve equipamento capaz de transformar resíduos orgânicos em recursos sustentáveis

A Universidade do Estado do Amapá (UEAP) lançou um projeto inovador para transformar resíduos orgânicos em energia elétrica e gás de cozinha. A iniciativa está sendo demonstrada na ‘Expofeira Agropecuária de 2024’, evento que ocorre em Macapá.

O projeto utiliza um biodigestor, equipamento capaz de converter matéria orgânica em biogás e energia, apresentando uma solução sustentável para o descarte de resíduos.

Além de contribuir para a redução do lixo, o projeto visa promover a conscientização sobre alternativas energéticas renováveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

Brasil mantém liderança global na produção e exportação de frango

O Brasil continua a se destacar como o maior produtor e exportador de carne de frango do mundo, impulsionado por fatores como o aumento da demanda global e a eficiência do setor.

No primeiro semestre de 2024, o país registrou um crescimento significativo na produção e nas exportações, consolidando sua posição de liderança.

Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o país é o maior exportador de frango no mundo com 38% de participação no mercado global.

A proteína chega a 172 países, 80% das nações do planeta, complementando a alimentação de bilhões de pessoas.

A produção brasileira de frango é favorecida pela vasta disponibilidade de recursos naturais, clima adequado e tecnologia de ponta.

Além disso, a demanda por proteínas mais acessíveis e saudáveis no mercado internacional, especialmente na Ásia e no Oriente Médio, tem impulsionado as exportações.

O Brasil, ao lado dos Estados Unidos, é responsável por uma parcela considerável do comércio global de carne de frango.

Outro aspecto que favorece o setor é a diversidade de mercados compradores. Em 2024, o país ampliou suas exportações para países como China, Japão e Emirados Árabes Unidos, mercados que valorizam a qualidade e a segurança dos produtos brasileiros.

Além do crescimento quantitativo, o Brasil também investe na sustentabilidade e na qualidade do frango exportado, fatores que têm atraído a preferência de consumidores exigentes ao redor do mundo.

As empresas brasileiras estão comprometidas com a adoção de práticas sustentáveis, alinhando-se às exigências internacionais.

RÁPIDAS & BOAS

A turnê ‘A Trinca – Jornada da Liberdade’ se apresentará em Manaus, capital amazonense, trazendo insights, mudanças e conexões para ajudar pessoas a alcançarem realização individual. O evento acontece na segunda-feira (2/9), a partir das 20h, no Studio 5 Centro de Convenções. Os ingressos estão sendo vendidos no site (https://encurtador.com.br/DDHuT).

Com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino no Amazonas, a Bemol lança a segunda edição do ‘Empreende, Mana!’, um programa de capacitação gratuito destinado a mulheres que desejam expandir seus conhecimentos e fortalecer seus negócios. As inscrições para o programa estarão abertas até sexta-feira (6/9). Para se inscrever, basta preencher os dados no formulário (https://bit.ly/empreendemana).

Foram prorrogadas até domingo (8/9) as inscrições para o programa ‘Minha Primeira Empresa’, que visa estimular a criação de negócios no estado do Amapá. Os quatro editais oferecem 100 vagas para quem deseja aprender a empreender e colocar em prática uma ideia ou impulsionar o primeiro empreendimento. Os editais podem ser acessados por meio do portal (https://www.processoseletivo.ap.gov.br/).