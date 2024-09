TSE reprova contas de Mayra Dias por omissão de gastos na campanha eleitoral

A decisão do TSE confirmou julgamento do TRE que já havia reprovado as contas de Mayra Dias

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou no domingo (1º) a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que reprovou as contas da deputada estadual Mayra Dias (Avante), esposa do prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia (PSD), em relação aos gastos da campanha eleitoral de 2022.

A decisão do TSE reiterou a reprovação das contas da campanha de Mayra, que lhe garantiu o primeiro mandato, devido à entrega de documentação fora do prazo legal e à tentativa, segundo a justiça, de “maquiar” os gastos da campanha.

O TSE endossou a decisão anterior do TRE, que já havia determinado que Mayra Dias devolvesse R$ 98 mil aos cofres públicos devido a irregularidades na prestação de contas.

Com a confirmação da decisão, a deputada estadual Mayra Dias pode enfrentar inelegibilidade caso não prove a regularização dos valores. A decisão, protocolada pelo ministro Raul Araújo, relator do caso, ratificou o julgamento do TRE-AM, destacando a omissão de despesas e uma clara tentativa de disfarçar os gastos da campanha, considerada a mais cara já registrada em Parintins.

