Corpo de Bombeiros combateu mais de 30 incêndios no fim de semana em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu, entre o sábado (31) e o domingo (1), 33 ocorrências de incêndios em Manaus. Destes, foram 22 incêndios em área de vegetação urbana, 10 em residências e um incêndio em comércio. Não houve registro de vítimas.

Conforme dados do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), dos 22 incêndios em vegetação registrados no fim de semana, 12 foram na zona leste de Manaus, cinco na zona norte, quatro na área oeste e um na zona sul da cidade. Todos os incêndios em foram combatidos pelas equipes de bombeiros em picapes equipadas com kits de combate a incêndios e viaturas Auto Bombas Tanques (ABTs).

“O fim de semana bastante agitado para nossa corporação, mas que conseguimos atender com êxito todas as ocorrências, e sem vítimas, o que é ainda mais importante para nós. Vale lembrar que nesse período de calor intenso é preciso ter maior atenção dentro de casa, principalmente no uso de eletrônicos e eletrodomésticos para evitar o superaquecimento dos equipamentos, e assim evitar sinistros”, enfatizou coronel Reinaldo Menezes, subcomandante-geral do CBMAM.

Em uma das ocorrências, na tarde do domingo (1º/08), os bombeiros foram acionados para combater as chamas em uma área de vegetação, nas proximidades de uma escola de samba, no bairro Morro da Liberdade. Ao chegarem no local, os militares constataram que as chamas atingiam áreas de vegetação dos dois lados do igarapé, que passa pelo local. Foram usados 4.500 litros de água para combater às chamas.

Sobre os incêndios em residências, quatro foram na zona leste, quatro na área oeste, e também nas zonas centro-oeste e sul com uma ocorrência cada. Na manhã do domingo, o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma vila de quitinetes, no bairro Petrópolis, zona sul. De acordo com os militares, o fogo teria iniciado em um restaurante que ficava em uma das quitinetes, e se espalhado para outras 3 moradias.

Após o controle do sinistro foi realizado o trabalho de rescaldo e uma vistoria da área. Na ação, foram usados 6 mil litros de água e 50 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE). A Defesa Civil foi acionada.

