Homem é procurado após ‘fazer a limpa’ em condomínio de Manaus

Informações sobre o paradeiro do procurado podem ser repassadas aos números (92) 98513-3618, do 12º DIP, ou pelo 181, da SSP-AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita colaboração para identificar um homem suspeito de cometer um furto em um condomínio residencial localizado no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, o crime ocorreu no dia 23 de agosto deste ano, quando o homem invadiu um apartamento do local e furtou diversos itens, como cartão bancário, dois notebooks, mochila para notebook, um aparelho celular da marca Apple e uma chave de motocicleta.

“Após o delito, ele foi a um supermercado na avenida Nilton Lins e usou o cartão da vítima para fazer compras. A câmera de segurança do estabelecimento comercial registrou o momento que ele entra no local e a imagem está sendo divulgada para que possamos identificá-lo”, falou o delegado.

Quem tiver informações sobre a identificação do suspeito, pode entrar em contato pelo número (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

