Manauara Mabrini Muniz celebra produção de projetos culturais pelo Brasil

Produtora cultural, diretora, atriz, professora/instrutora de gestão cultural e teatro de todas as idades. Mabrini Muniz é uma amazonense que alça novos horizontes atuando com projetos culturais.

Bacharel em teatro e pós-graduada em gestão e produção cultural pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Muniz se destaca por sua atuação em projetos que abordam questões culturais.

Dentre as contribuições artísticas, Mabrini traz em seu currículo, a narração das lendas amazônicas que se encontram no Museu da Cidade de Manaus desde 2018.

E o projeto Ecomãe: Economia criativa na palma das mães!, que foi executado no interior do estado do Amazonas.

Essas atividades culturais refletem a diversidade e o talento da produtora amazonense, além de seu compromisso com a promoção da cultura amazônica e nacional.

Apaixonada pela produção cultural e pelo teatro, a jornada da produtora amazonense a levou de Manaus a Concórdia (SC), onde enfrentou diversos desafios, mas também encontrou oportunidades para crescer profissionalmente.

Após um período significativo na cidade catarinense, Mabrini Muniz decidiu retornar a Manaus, trazendo consigo uma bagagem rica de experiências e conhecimentos.

Esse retorno marcou o início de uma nova fase em sua carreira, culminando na fundação da produtora Mabrini Produções.

Fundação da Mabrini Produções

A Mabrini Produções foi criada com o objetivo de promover projetos culturais em todo o Brasil, com destaque para regiões como Amazonas, Santa Catarina, São Paulo e Brasília.

A empresa se destaca por suas produções inovadoras e por seu compromisso com a inclusão e a diversidade cultural.

“Já permeei em várias áreas, já ministrei aulas para todas as idades e domino múltiplas linguagens, sinto que na empresa posso realizar meus sonhos, ajudando outros artistas e produtores a realizarem o sonho deles também. Sou artista, tenho alma de artista e com essa bagagem virei produtora e gestora cultural. Minha especialidade é realizar o sonho dos artistas através dos editais e leis de incentivo fiscais. Hoje em dia estou vivendo meu melhor momento. Quando me perguntam hoje, qual sua profissão? Eu respondo: ‘Sou uma apaixonada pela cultura, uma realizadora de projetos de impacto cultural e social’”, confessa a produtora e CEO, Mabrini Muniz.

A empresa está envolvida em diversas atividades relacionadas à arte e à cultura, incluindo a produção de curtas-metragens, livros, shows, eventos culturais e outras iniciativas artísticas.

O objetivo da empresa Mabrini Produções é promover e valorizar a cultura brasileira, especialmente no contexto da região amazônica, além de colaborar com a formação e o desenvolvimento de novos talentos na área das artes.

Atualmente, a empresa atua remotamente em todo Brasil, com elaboração de projetos para editais e leis de incentivos fiscais, consultoria e assessoria para artistas e toda parte de produção executiva, coordenação de projetos e prestação de contas.

Projetos em andamento Mabrini Produções pelo Brasil:

Produção executiva da circulação do Show Puro Eu de John Mueller e Carlinhos Ribeiro, pela Rede de Teatro Sesc SC em 7 cidades de Santa Catarina de 23 à 30/08 finalizado em Florianópolis.

Elaboração e produção executiva em realização do projeto curta-metragem A BOTA DE LAMA, aprovado pela Lei Paulo Gustavo em 2023.

Projetos da Lei Rouanet: Elaborados e aprovados pela Mabrini Produções em fase de captação. O Festival de Jazz “ Blumenn Jazz Festival” com renomado músico e compositor da MPB John Mueller (SC)

O livro “Jornada das Deusas: Teoria e Prática” da escritora e psicóloga Regina Silva (SP)

O livro Simples Pegadas do Rogério e da Magali, dois peregrinos que contam suas histórias através do livro.(SC)

A expertise da empresa permite adaptar cada projeto a necessidades específicas de cada cliente, garantindo resultado de alta qualidade e impacto cultural significativo.

Com um time experiente e dedicado estamos preparados para transformar ideias em projetos.

A Mabrini Produções atende para elaboração de projetos pelo contato (92) 98566-8708, pelo @mabriniproducoes ou [email protected].

*Com informações da assessoria