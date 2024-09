Adolescente sofre parada cardíaca após inalar desodorante

Um adolescente de 12 anos teve uma parada cardíaca e sofreu diversas convulsões após inalar uma lata de desodorante por causa de uma “trend” popular nas redes sociais. O menino, da cidade de Doncaster, na Inglaterra, foi encontrado no chão da cozinha pela mãe.

No momento em que o filho convulsionando e sofrendo uma parada cardíaca, a mãe, de 36 anos, imediatamente iniciou uma massagem cardiorrespiratória no filho enquanto o irmão chamava uma ambulância às pressas.

Após ser levado para o hospital, o menino sofreu novas reações antes de ser colocado em coma induzido, segundo o relato da mãe.

“Eu tinha acabado de amamentar meu bebê e estava caindo no sono quando ouvi um estrondo muito alto. Pensei que uma das crianças tinha feito alguma coisa. Comecei a descer as escadas e vi ele caído no chão, com os olhos revirados. Achei que ele tinha caído e batido a cabeça. Não tinha ideia do que tinha acontecido. Ele ficou azul e parou de respirar. Pensei que ele tinha morrido”, relembrou.

O menino se recuperou e recebeu alta em oito dias. Ao voltar para casa, ele já conseguia falar e se movimentar sozinho sem muitas dificuldades.

“Não sabemos sobre danos a longo prazo, mas sua memória de curto prazo é muito ruim. Ele não conseguia se lembrar do que tinha acontecido. Se eu não tivesse ouvido nada naquela noite, teria descido e encontrado um cadáver na manhã seguinte”, afirmou.

Policiais informaram à mãe que encontraram diversas latas de desodorante na cozinha, assim como outros produtos químicos. Ela acredita que o desafio tenha sido apresentado por um menino mais velho.

Esses objetos são utilizados como forma de “ganhar barato” em uma “trend”, que se popularizou em países como Inglaterra e Estados Unidos, chamada de cromagem. De acordo com a National Retail Association (Associação Nacional de Varejo) da Austrália, mesmo que o termo tenha se expandido, originalmente ele se referia a prática de cheirar tinta à base de cromo para ter a sensação de ficar “chapado”.

O contato em excesso pode provocar diversos efeitos negativos para o corpo, podendo levar à perda de consciência, tontura, náusea, desorientação e até mesmo asfixia.

*Com informações do O São Gonçalo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱