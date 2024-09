Dennys Salvador grava audiovisual com participação de Ruivinha de Marte

O próximo sábado em Manaus vai ferver com a gravação do novo Audiovisual de Dennys Salvador.

No palco, o cantor recebe participações pra lá de especiais como Ruivinha de Marte, Evandro Jr., George Japa, MC Kyra e Riquinho.

O evento está previsto para iniciar às 12h, no Sun Paradise, próximo a Praia Dourada.

No repertório de Dennys Salvador, composições autorais inéditas e hits tocados em todo o país como: Tambor do Olodum, Juntando os Tambores, Preto Malvadão, Postura do e calmo, Macetando, Zona de perigo.

Para contratar o show de Dennys Salvador basta entrar em contato pelo whatsapp (92) 999237-8701. O artista está nas redes sociais com o @dennyssalvadoroficial.

Dennys Salvador

Dennys Salvador nasceu em Salvador, na Bahia. E desde criança, sempre teve interesse pela música.

Começou a tocar percussão aos 12 anos e, aos 16, já era integrante de uma banda de escola.

Em seguida, passou a cantar e se destacou no meio artístico da cidade, tocando com artistas como Harmonia do Samba, Léo Santana e Parangolé.

Em 2004, Dennys assumiu os vocais da banda “Tô na Área”, após o cantor principal sair.

A banda tocava samba e pagodart, e se apresentava em eventos na cidade. No mesmo ano, Dennys começou a tocar com a banda Sintonia do Samba.

A banda era formada por artistas consagrados da música baiana, como Guig Ghetto e Léo Santana.

Em 2005, Dennys foi convidado para estudar na Escola de Música Percussão Contemporânea, de Carlinhos Brown.

Estudou por um ano e meio e aprendeu a tocar outros instrumentos, como bateria e piano.

Em 2006, o cantor participou do Femadum, um concurso de música de compositores do Olodum. Ele representou um compositor da banda e foi bem-sucedido no concurso.

No mesmo ano, começou a tocar no carnaval de Salvador. Dennys Salvador se apresentou em blocos e micaretas, e também em algumas ilhas da Bahia.

Em 2007, teve um problema de saúde muito sério. Ele ficou internado por vários dias e quase morreu.

Após se recuperar, Dennys retornou aos palcos e gravou um CD ao vivo no Pelourinho, em Salvador.

O CD foi lançado em 2008 e foi um sucesso. Dennys Salvador passou a ser reconhecido como um dos principais artistas da música baiana.

*Com informações da assessoria