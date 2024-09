Funcionários batem meta e CEO leva equipe para viajar durante feriadão

Vinte funcionários da empresa manauara Suntu Capital estão com as malas prontas para passar o feriadão da Independência em Fortaleza, no nordeste brasileiro.

A viagem da equipe é fruto de ótimos resultados e metas batidas durante o primeiro semestre de 2024, e por isso, o CEO decidiu retribuir o esforço de seus funcionários.

“A principal motivação para oferecer essa viagem para a equipe foi o reconhecimento. Foi reconhecer e valorizar o esforço e a dedicação de cada um ao longo deste ano. Nós somos uma empresa com a cultura da meta, nós focamos na meta realmente; fechamos um primeiro semestre excelente e nós acreditamos muito que o sucesso do Suntu Capital está diretamente ligado ao compromisso da nossa equipe”, destacou o empresário Richard Grego Tosta.

E o destino escolhido da vez é Fortaleza, já que em outras oportunidades, os trabalhadores puderam conhecer outras cidades do país.

“Ao todo, vão 20 pessoas nessa expedição, nessa experiência em Fortaleza que acontecerá durante esse feriado. Nós vamos pegar esse feriado no dia 5 de setembro agora, em Manaus, e vamos emendar para o dia 6, dia 7. Vamos pegar esse feriado prolongado para viver essa experiência”, afirmou o CEO.

Valorização profissional

A Suntu, que se apresenta como Empresa Simples de Crédito, trabalha com metas e valorização profissional, beneficiando tanto os funcionários quanto os clientes.

“Não é a primeira vez que a gente presenteia a equipe dessa forma. Nós fizemos viagens para Alter do Chão, São Paulo, Tepequém. Essa é a primeira vez que vamos pra Fortaleza. Eu tenho esses valores da meritocracia, valorizamos muito a importância de retribuir os resultados alcançados, seja através de experiências, que gostamos muito, ou de alguns benefícios, incentivos também”, enfatizou o responsável.

E se você está se perguntando “onde entrega o currículo?”, Richard explica que para ser admitido, é preciso se comportar de acordo com os valores pré-estabelecidos do segmento.

“Fico feliz da repercussão positiva dessa iniciativa, isso reflete o nosso compromisso em criar um ambiente de trabalho que valoriza as pessoas. Para quem tem interesse em fazer parte da nossa equipe, nós estamos sempre em busca de talentos, de pessoas que compartilhem dos mesmos valores que os nossos. Isso é algo que nós colocamos com muito critério para quem quer trabalhar na nossa empresa: o fit cultural. Ter esse fit entre os nossos valores e os valores das pessoas que vão fazer parte dessa equipe. Trabalhamos a cultura da meta, cultura do resultado, temos muito foco, temos valores muito bem estipulados e valorizamos muito”, finalizou o CEO da Suntu Capital.

