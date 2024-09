VÍDEO: Carreta tomba e esmaga carro no Porto do Chibatão, em Manaus

Uma carreta que transportava um container tombou em cima de um carro nas proximidades do Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (3). Uma pessoa que estava dentro do veículo morreu na hora.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou o momento exato do acidente, onde o motorista do carro ainda tentou frear, mas o container acabou caindo em cima do carro. O veículo atingido é um carro modelo ônix, placa QZE-9C02. No momento do acidente, a vítima estava sozinha.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi acionado para atender a ocorrência, em nota, informou que ao todo, 19 bombeiros e cinco viaturas foram encaminhadas para o local.

O lugar da ocorrência foi isolado e a carga do veículo de grande porte foi retirada com uso de guincho. A partir disso, os bombeiros iniciaram o trabalho de desencarceramento da vítima, que era condutora do carro de passeio e o Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo. O motorista da carreta fugiu do local logo após o acidente.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) precisou realizar desvios no trânsito após o acidente. O órgão informou que motoristas que seguem pela Avenida Rodrigo Otávio em direção ao bairro Educandos só poderão continuar pela Avenida Presidente Kennedy. Para aqueles que vêm do bairro Educandos ou áreas adjacentes, o acesso também será exclusivo pela Avenida Presidente Kennedy.

Outra mudança importante foi destinada aos motoristas que trafegam pela Avenida Felismino Soares. Estes deverão seguir até a Rua Vista Alegre, passando pela Feira da Panair, Avenida Leopoldo Peres e, finalmente, pela Avenida Presidente Kennedy.

