Jovem é preso após matar idoso durante discussão no AM

Rubiclei Colares Cardoso, de 23 anos, foi preso no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas, por homicídio qualificado de um idoso de 62 anos. A prisão ocorreu na Rodovia Estadual AM-174, bairro TV, durante o último sábado (31).

De acordo com o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, o crime ocorreu no dia 28 de agosto deste ano, quando o autor e a vítima discutiram sob efeito de bebida alcoólica, em uma canoa na zona rural do município. O suspeito golpeou a vítima com um remo na cabeça.

“Tivemos conhecimento do caso após o enteado da vítima registrar seu desaparecimento e, de imediato, iniciamos as diligências para localizá-la. Durante as buscas, a equipe policial e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontraram o corpo do idoso no rio Aripuanã, em estado avançado de decomposição e com diversas lesões pelo corpo”, relatou o delegado.

Conforme Sampaio, os policiais civis da 73ª DIP realizaram a captura do autor após receberem informações sobre sua localização.

O homem responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

