‘Completamente achatado’, diz bombeiro sobre acidente envolvendo carreta e carro em Manaus

O subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Menezes, destacou a violência do acidente registrado na tarde desta terça-feira (3), em Manaus, após o carro do motorista Ítalo da Silva Prado, de 32 anos, ser completamente achatado por um container.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento exato do acidente, onde é possível ver que o motorista ainda tenta frear, mas a carga acaba virando em cima de seu veículo.

De acordo com a autoridade, a vítima morreu na hora, devido à gravidade do acidente. Anteriormente, havia a expectativa da vítima estar viva, mas a morte foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Infelizmente, tivemos uma fatalidade aqui hoje. O médico já atestou o óbito no local. A vítima estava muito presa no veículo, que ficou completamente achatado”, informou o subcomandante.

Entre as possíveis causas do acidente está uma ultrapassagem na mão oposta. A esposa da vítima esteve no local bastante abalada e precisou ser amparada por uma policial militar.

