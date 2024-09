Capitais registram máximas acima de 30ºC pelo Brasil e Manaus supera faixa dos 36ºC

Recorde de temperatura foi na capital do Mato Grosso

A terça-feira (3) foi de calor na maior parte do Brasil. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que 17 capitais apresentaram máximas acima de 30ºC na parte da manhã, com cenário se mantendo na parte da tarde. Manaus chegou a registrar a marca de 36ºC.

O recorde de temperatura foi na capital do Mato Grosso. Cuiabá registrou máxima de 42ºC nesta terça-feira. As outras temperaturas acima de 30ºC, entre as capitais, estão em Rio Branco (36º), Porto Velho (39º), Boa Vista (36º), Belém (35º), Macapá (34º), Palmas (38º), São LuÍs (33º), Teresina (36º), Aracaju (31º), Campo Grande (37º) Goiânia (36º), Brasília (31º), Belo Horizonte (34º), Rio de Janeiro (31º) e São Paulo (31º).

Seca

A baixa umidade tem atingido grande parte do país. Nesta terça-feira, toda a Região Centro-Oeste, bem como os estados de Tocantins, Rondônia e Minas Gerais, está afetada pela seca. Além disso, parte da Região Norte e Nordeste do país, além dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina (nos municípios mais afastados do litoral) estão incluídos em grau de “perigo potencial” pelo Inmet.

Para reduzir os impactos da baixa umidade, é importante que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

