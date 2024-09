Austríaco é preso por fazer sexo em santuário japonês

Um homem austríaco de 61 anos foi preso no mês passado por fazer sexo em um santuário no Japão com uma mulher japonesa de 40 anos, disse a polícia local à CNN nesta quarta-feira (4).

O casal foi flagrado fazendo sexo em 22 de agosto, enquanto estava em um santuário em Kesennuma – uma pequena cidade costeira a cerca de 500 quilômetros ao norte de Tóquio – e enfrenta acusações de desrespeito a um local de culto.

A polícia disse que prendeu o homem, temendo que ele pudesse representar um risco de fuga, mas não prendeu a mulher depois de concluir que não havia risco de fuga.

O homem já foi libertado sob custódia, mas a polícia disse que não poderia divulgar detalhes de sua punição e não esclareceu se ele era turista ou residente. Estes casos nem sempre terminam em repatriamento forçado, disse a polícia, e podem resultar em multa.

Embora tal caso seja raro, houve outros casos de pessoas que foram presas por desrespeitarem os santuários japoneses.

No ano passado, um canadense de 17 anos foi levado para interrogatório por supostamente ter arranhado o nome “Julian” com a unha em um pilar de madeira em um templo listado pela Unesco na cidade histórica de Nara, disse a polícia local na época.

“O menino admitiu seu ato e disse que não foi feito com a intenção de prejudicar a cultura japonesa”, disse um policial. “Ele agora está com os pais, que estavam com ele quando ocorreu o incidente.”

Enquanto isso, em 2010, o famoso fotógrafo Kishin Shinoyama foi acusado de indecência pública e desrespeito a um local religioso quando supostamente tirou fotos nuas em um cemitério público.

*Com informações CNN

