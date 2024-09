Bandidos fazem juíza e filhos reféns após invasão de condomínio em Manaus

O caso ocorreu no condomínio Alphaville 1, localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus

A juíza Ana Paula Braga e seus filhos foram feitos reféns quando bandidos armados invadiram a casa da família no condomínio Alphaville 1, em Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, na madrugada desta terça-feira (3).

Durante o assalto, os criminosos amarraram a juíza e seus filhos, agredindo a família com tapas e socos. Além das agressões físicas, eles roubaram diversos objetos de valor.

O marido da juíza estava fora da cidade, trabalhando no interior do estado, no momento do ataque.

Vizinhos relataram que este não foi o primeiro caso de violência no Alphaville 1. A investigação inicial aponta que os ladrões entraram pela área em reforma da residência.

Em nota, a A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD). Mais informações serão divulgadas em um momento oportuno, para não comprometer o andamento das investigações.

