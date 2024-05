Bandidos com farda da PC-AM torturam e roubam família em Manaus; VÍDEO

Manaus (AM) – Dois homens identificados como Allan Jhonson Áurea da Costa, 43 anos, e Leonardo da Silva Rocha, de 21, foram presos em flagrante, na quarta-feira (1º), por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) após terem torturado e assaltado uma família no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

A prisão ocorreu na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Os acusados estavam em uma picape, modelo Saveiro, de cor branca e placas OAA-8C18 quando foram abordados por policiais militares.

De acordo com os policiais, os criminosos ainda estavam com as vítimas, que informaram que os mesmos estavam agressivos e que já haviam circulado a rua Hilário Gurjão, conhecida como rua do Fuxico, no Jorge Teixeira.

A picape dos criminosos com as vítimas estava sendo acompanhada de um outro veículo Gol de cor preta, e placa RFM OJ78, que teria participado da ação. Os veículos foram abordados e os condutores foram presos e todos conduzidos ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As vítimas relataram que quatro criminosos invadiram a residência vestidos com uniformes da Polícia Civil, e no local, torturaram os moradores e os obrigaram a entregar joias avaliadas em mais de R$ 50 mil.

Os três suspeitos e a suspeita fugiram levando um cofre com uma arma, um cordão avaliado em R$ 40 mil, uma pulseira de R$ 15 mil e ainda o carro do dono da casa, uma Saveiro branca. As vítimas avisaram a polícia que conseguiu prendê-los.

