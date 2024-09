Motorista esmagado por carreta era ex-marinheiro e atuava como conferente

Um trágico acidente resultou na morte de Ítalo da Silva Prado, de 32 anos, que foi esmagado por uma carreta na terça-feira (3) nas proximidades do Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. A carreta tombou e caiu sobre o veículo conduzido por Ítalo.

Vítima, que era ex-marinheiro e trabalhava como conferente em uma empresa na área onde ocorreu o acidente, estava em seu carro quando a carreta, que estava tentando fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle e tombou, colidindo fatalmente com o veículo de Ítalo.

Desde a madrugada desta quarta-feira (4), familiares e amigos estão prestando suas últimas homenagens a Ítalo na Funerária Almir Neves, no Centro de Manaus. O velório tem sido um momento de grande comoção, com a presença de muitas pessoas que foram se despedir dele.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM) e as autoridades de trânsito estão investigando o acidente para determinar as causas exatas e a responsabilidade pelo incidente. O motorista da carreta, que fugiu do local sem prestar socorro, está sendo procurado.

O Grupo Chibatão, para o qual Ítalo prestava serviços, emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda do colaborador. A nota esclareceu:

“O Grupo Chibatão lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (3), envolvendo uma carreta de terceiros e um veículo particular de um colaborador do Grupo Chibatão, na Avenida Felismino Soares, nas proximidades dos Portos de Manaus. Ressaltamos que o acidente não ocorreu dentro das dependências do Porto Chibatão. Prontamente disponibilizamos um guindaste da empresa Tomiasi para auxiliar na operação de resgate, após solicitação e autorização das autoridades competentes.”

