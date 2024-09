Senador Omar pede suspensão de casas de apostas online até regulamentação do setor

O senador Omar Aziz (PSD-AM) utilizou a tribuna do Senado para solicitar que as atividades das chamadas “bets”, ou casas de apostas online, sejam suspensas em todo o país até que o setor seja devidamente regulamentado.

Em discurso no Plenário, na terça-feira (3), Omar destacou a falta de fiscalização e o impacto negativo dessas plataformas na economia e nas famílias brasileiras.

O senador do Amazonas enfatizou que essas empresas operam livremente no Brasil, sem que haja uma estrutura legal que garanta a retenção de recursos gerados por elas no país.

“A gente tem que pedir para o Alexandre Moraes ir mais além, e também mandar fechar as bets, que estão tirando dinheiro do Brasil a torto e a direito sem ficar um real aqui”, afirmou Omar.

Comparando com outros países, o parlamentar destacou que, nos Estados Unidos, por exemplo, os jogos eletrônicos são proibidos, com exceção dos cassinos físicos, onde há controle rigoroso.

“Nos cassinos abertos, quem quiser jogar vai lá jogar. Mas na internet, jovem, criança, qualquer pessoa pode entrar ali, você não tem identificação nenhuma”, alertou.

Omar também chamou a atenção para os impactos sociais das apostas online, mencionando que muitas famílias estão sendo prejudicadas pelo vício em jogos, que atinge pessoas de todas as idades. O senador defendeu que a Casa aprove com urgência uma resolução para frear essas empresas.

“A gente precisa aprovar aqui imediatamente uma resolução que, enquanto não for regulamentado as bets, você tire do ar todos os sites de apostas que estão arrebentando com a família brasileira”, concluiu.

A discussão sobre a regulamentação das casas de apostas online tem ganhado força no Congresso nos últimos meses. Nesta terça-feira (3), a Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE) chegou a ouvir o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, que foi cobrado pelos parlamentares com relação a medidas para enfrentar potenciais problemas dos jogos e apostas online.

