Dupla é presa por homicídio e furto de transformadores elétricos no AM

Dilcelio Borges da Silva, de 45 anos, e Pablo Vitor Monteiro Nascimento, de 23, foram presos na terça-feira (3), pelo homicídio qualificado de Kleber Santos de Figueiredo, de idade não identificada. Eles também são autores de mais de 150 furtos de transformadores elétricos de ramais em Iranduba, interior do Amazonas.

O delegado Raul Augusto Neto, explicou que Kleber era comparsa da dupla nos furtos a transformadores de energia em Iranduba e, em razão de desentendimentos entre eles, no dia 25 de junho deste ano, os autores roubaram e mataram a vítima com diversos golpes de machado, picareta e faca.

“Os autores enterraram o corpo da vítima em uma localidade do ramal do Janauari, zona rural de Iranduba. A investigação iniciou como o desaparecimento de Kleber, mas durante as diligências, encontramos o veículo da vítima na estrada do Iranduba e, em continuidade aos trabalhos investigativos, descobrimos que se tratava de um homicídio”, disse o delegado.

Segundo o delegado, na terça-feira (3), os policiais civis da 31ª DIP deflagraram uma operação policial e efetuaram as prisões dos autores na rua 2 de fevereiro, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

“Na manhã desta quarta-feira (4), identificamos o local onde os indivíduos enterraram os restos mortais de Kleber. O crime ainda contou com a participação de um terceiro envolvido, identificado como Madson Souza Silva, que continua sendo procurado”, informou o delegado.

Procurado

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Madson Souza Silva, que entre em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu o delegado.

Procedimentos

Pablo Vitor Monteiro Nascimento e Dilcelio Borges da Silva responderão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eles já se encontram à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

