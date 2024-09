Ataque a tiros em escola deixa ao menos 4 mortos e 9 feridos, diz polícia

Pelo menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas em um ataque a tiros na Apalachee High School em Winder, Geórgia, nos Estados Unidos, de acordo com a polícia local.

Outras fontes policiais disseram que pode haver até 30 pessoas feridas, embora não esteja claro quantos dos feridos são causados ​​por ferimentos a bala.

Um suspeito, de 14 anos, foi detido, mas não está claro se o indivíduo realmente frequenta a escola, segundo fontes. O Departamento de Investigação da Geórgia confirmou em uma postagem do X que uma pessoa foi detida. A agência acrescentou que os boatos de que o suspeito foi neutralizado são equivocados.

Todas as escolas do distrito foram colocadas em lockdown, e a polícia foi enviada com muita cautela a todas as escolas secundárias do distrito.

Um hospital local está recebendo pacientes com ferimentos de bala relacionados ao caso, afirmou uma fonte da equipe médica. A diretora de relações públicas do Grady Health System, em Atlanta, informou que recebeu uma vítima de ferimento de bala.

O paciente foi transportado para o hospital de helicóptero, pontuou Hackett.

“Vários feridos”, diz xerife

Jud Smith, xerife do Condado de Barrow, afirmou em entrevista coletiva que várias pessoas ficaram feridas no ataque desta quarta-feira. Entretanto, ele não informou números.

Ele comentou que a investigação é “muito, muito fluida” e está nos estágios iniciais. Smith alertou ainda que as respostas podem demorar.

“Pedimos sua paciência… por favor, deixe-nos obter os fatos de que precisamos para garantir que faremos isso corretamente. Vai levar vários dias para obtermos respostas sobre o que aconteceu e por que isso aconteceu”, concluiu.

Ambulâncias e forte presença policial

Vídeos do lado de fora da escola mostraram pelo menos cinco ambulâncias e uma grande presença policial. Além disso, pelo menos um helicóptero médico pôde ser visto transportando um paciente do local.

As imagens do local também mostraram pessoas reunidas em um campo de futebol perto da escola enquanto os alunos pareciam orar.

As autoridades estão reunindo os alunos da Apalachee High School com os pais, segundo o xerife do Condado de Barrow, Jud Smith.

“Estamos no processo de reunir nossos alunos com seus pais. Obviamente, isso é caótico, mas queremos ser respeitosos com eles e com sua privacidade também”, ressaltou Smith.

Biden foi notificado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre o caso por sua conselheira de Segurança Interna, Liz Sherwood-Randall, de acordo com a Casa Branca.

A “administração continuará coordenando com autoridades federais, estaduais e locais conforme recebermos mais informações”, destaca a nota.

Governador da Geórgia pede orações

O governador da Geórgia, Brian Kemp, direcionou todos os recursos estaduais disponíveis, segundo ele pontuou em uma declaração nas redes sociais.

Kemp pediu “a todos os georgianos que se juntem à minha família em orações pela segurança daqueles em nossas salas de aula, tanto no Condado de Barrow quanto em todo o estado”.

Winder fica a cerca de uma hora de Atlanta, a capital do estado. A comunidade tinha população de cerca de 18.338 habitantes no censo de 2020, de acordo com o US Census Bureau.

O sistema escolar do Condado de Barrow, ao qual a escola pertence, é o 24º maior distrito escolar do estado, de acordo com o site do distrito, e atende cerca de 15.340 alunos.

Cerca de 1.900 estão matriculados na Apalachee High School.

*Com informações da CNN Brasil

