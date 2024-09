VÍDEO: incêndio em área de mata atinge terreno do Inpa, em Manaus

Um incêndio em uma área de mata atingiu o terreno do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que fica localizado na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na tarde desta quarta-feira (4).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma equipe do Corpo de Bombeiros tentando controlar as chamas. Outra foto mostra que funcionários do Instituto também ajudaram a controlar o foco do incêndio.

Não há informações sobre feridos e nem a causa inicial do incêndio.

*Matéria em atualização

