Estiagem faz DNIT liberar tráfego de veículos pesados na BR-319

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) autorizou, na terça-feira (3), a volta do tráfego de veículos pesados (acima de 23 toneladas) em trecho da BR-319 (Manaus-Porto Velho/RO).

A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União). O órgão destacou que a decisão foi tomada devido “o agravamento do período de estiagem no Estado do Amazonas, causando diversos transtornos na região com a extrema seca”.

Outro ponto levantado no documento é em relação as novas restrições da navegação do Rio Madeira, emitido pela Marinha do Brasil na Portaria Nº 51/CFPV de 11 de Julho de 2024, que proíbe a navegação noturna em comboios e demais embarcações.

Também foi levado em consideração os decretos de emergência emitidos pelos órgãos Municipais e Estaduais em razão do período de vazante dos rios Estado do Amazonas; o aumento dos focos de queimadas na região que comprometem as navegações nos rios da região.

