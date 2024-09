Políticos da Aleam repercutem portaria do Dnit que limita circulação veículos pesados na BR-319

A publicação da portaria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), nesta terça-feira (3), que proíbe a circulação de veículos pesados na BR-319 apenas durante o período diurno, foi o motivador dos pronunciamentos parlamentares na Sessão Plenária.

A restrição vai das 8h às 18h e entra em vigor imediatamente, como medida emergencial devido ao agravamento da estiagem no Amazonas.

O deputado Comandante Dan (Podemos) foi o primeiro a comentar a medida. Ele disse que o Dnit se sensibilizou com o clamor da Casa Legislativa.

“Com os documentos que tramitamos e as visitas que fizemos conseguimos flexibilizar a portaria, que impedia que determinados veículos transitassem na BR-319, permitindo a circulação noturna de veículos pesados na rodovia. No próximo dia 28 estaremos fazendo uma caravana, em um ato na ponte do rio Curuçá, para que o Brasil entenda que é preciso resolver de uma vez por todas a questão das pontes que ruíram e avançar no sentido da liberação definitiva da BR-319”, afirmou.

O deputado João Luiz (Republicanos) recordou que já percorreu o caminho da BR com especialistas para avaliar os impactos da recuperação.

“Levamos especialistas para trafegar por toda a BR-319, elaboramos documentos e protocolamos no Ministério do Meio Ambiente e no Dnit. A resposta que tivemos foi das empresas que há anos fazem recuperação na rodovia, que é uma indústria de cascalho e tapa-buraco”, apontou.

Em seu discurso, o deputado Wilker Barreto (Mobiliza) cobrou a vinda de representantes do Dnit à Aleam para esclarecer a reconstrução das pontes que ruíram há quase dois anos.

“O Dnit tem de vir a esta Casa, novamente, para esclarecer a situação das pontes que desabaram há dois anos. Tem de ter a coragem de passar por este constrangimento porque o desabamento desta ponte está, literalmente, fazendo aniversário novamente”, apontou.

*Com informações da assessoria

