‘Carimbador’ é preso após estuprar adolescente dentro do T1, em Manaus

Homem havia sido preso no início deste ano, pelo mesmo crime, e foi colocado em liberdade

Rafael Silva de Souza, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), por estupro de vulnerável contra um adolescente de 12 anos. O crime ocorreu no dia 31 de julho deste ano, em um terminal de ônibus no Centro de Manaus.

Conforme o delegado Marcelo Martins, as investigações apontaram que o adolescente foi seguido pelo indivíduo do ônibus até o banheiro do terminal, onde o abuso sexual foi praticado.

“Após o crime, a vítima chegou em casa chorando e informou o fato à sua mãe, que acionou a polícia, momento em que foi iniciada a investigação pelo 24º DIP, em conjunto com a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)”, informou o delegado.

Segundo o delegado, foi possível identificar o infrator por meio das imagens de câmeras de segurança do ônibus e do terminal, e a vítima também fez o reconhecimento das imagens e confirmou que ele foi o autor da violência sexual.

“Os antecedentes criminais do homem indicam que ele já foi preso no início deste ano, pelo mesmo crime, pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), e foi colocado em liberdade em março”, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o infrator é portador do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o que aponta que ele é um “estuprador carimbador”.

“Devido a isso, a criança foi submetida desde o primeiro dia do fato a todos os procedimentos médicos de profilaxia. Cabe destacar, também, caso tenham mais crianças ou adolescentes que tenham sido vítimas deste criminoso, que compareçam ao 24º DIP para denunciar”, mencionou o delegado.

Rafael Silva de Souza responderá por estupro de vulnerável e perigo de contágio venéreo e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

