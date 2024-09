Defensoria abre processo seletivo para residência jurídica em Manaquiri

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na unidade metropolitana de Manaquiri, está com inscrições abertas para o processo seletivo em residência jurídica até a próxima terça-feira (10). Ao aprovado será ofertada uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.200.

O processo também visa a formação de cadastro reserva, e tem como público-alvo graduados em Direito ou alunos matriculados no último ano da faculdade de Direito (entre o 9º ou 10º período ou o equivalente ao final do curso, que já sejam bacharéis no momento da admissão).

A carga horária semanal será de 30 horas, divididas entre atividades teóricas e práticas, em expediente, das 08h às 14h, de segunda a sexta-feira, de forma presencial na Unidade de Manaquiri.

Candidatos interessados devem realizar as inscrições de forma eletrônica pelo e-mail [email protected], com envio da ficha de inscrição preenchida e assinada, assim como da documentação probatória solicitada no edital n°50/2024 e do currículo.

Para acessar o edital clique aqui: https://bit.ly/47uRwsh

Saiba mais

O Programa de Residência Jurídica da Defensoria (PRJ) foi instituído pela Resolução n.º 006/2023 do Conselho Superior da Defensoria e regulamentado pelo Ato Normativo n.º 05/2023/GPDG, o PRJ visa proporcionar aos alunos graduados na área de Direito conhecimento teórico e prático no âmbito da Defensoria. O(a) aluno(a) residente poderá permanecer no programa por até 03 (três) anos.

*Com informações da assessoria

