PF prende homem com 34 kg de drogas no Aeroporto de Manaus

Na última quarta-feira (5), durante a Operação Closed Gate, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ele foi detido ao tentar embarcar para Fortaleza/CE, com conexão em Brasília/DF, transportando cerca de 34 kg de maconha escondidos em duas malas.

Leia também: Passageiro de Manaus é preso com drogas ao desembarcar no aeroporto do RJ

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, na qual policiais federais, assistidos pelo cão farejador K9 da PF, descobriram a droga oculta nas malas do passageiro.

Após o auto de prisão em flagrante, o homem permanece à disposição da Justiça e pode enfrentar acusações por tráfico transnacional de drogas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱