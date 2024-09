Homem invade e ameaça funcionárias de motel em Manaus

Um homem, que não teve o nome divulgado, invadiu um hotel e ameaçou duas funcionárias, de 28 e 39 anos, na rua Arquiteto José Henrique, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, na madrugada desta sexta-feira (6).

Conforme os policiais da18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito, que estava com uma faca, entrou no motel e tomou as funcionárias como reféns. Além de ameaçar as vítimas, ele causou danos consideráveis ao destruir o portão de entrada e a porta de um dos quartos do estabelecimento.

A equipe policial foi chamada e, após uma intervenção ágil, conseguiu prender o suspeito ainda no interior do motel. Durante a operação, foram confiscados a faca utilizada no crime e o celular de uma das vítimas, que havia sido roubado pelo suspeito durante o assalto.

O homem foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi formalmente registrado.

*Com informações da assessoria

