Nova turnê de Nando Reis chega a Manaus este mês com plateia esgotada

Show do artista acontece no Teatro Amazonas

A nova turnê do cantor Nando Reis promete um show incrível e uma experiência única e memorável no Teatro Amazonas. ‘Uma Estrela Misteriosa’ chega ao palco de Manaus no dia 22 de setembro, como um dos eventos mais aguardados do ano. Não à tôa, o setor da plateia já está com seus ingressos esgotados.

A capital amazonense é a terceira cidade brasileira que receberá a turnê do artista que destaca o projeto como “ambicioso e ousado” por apresentar ao público um álbum triplo e recheado de músicas inéditas.

“Quem lança um álbum triplo com 24 músicas na era do streaming? Eu não imaginava que seria um álbum triplo, embora eu tivesse essa ambição. Eu sou excessivo, sou exagerado e tenho essa ambição de botar um calhamaço na mesa e ir contra a maré“, disse ele.

“Uma Estrela Misteriosa” vai chegar ao Teatro Amazonas com a promessa de ser uma quase antologia da carreira de Nando Reis. Os ingressos para o show no Teatro Amazonas podem ser adquiridos online no link (https://www.shopingressos.com.br/comprar/2011/nando-reis-uma-estrela-misteriosa) ou diretamente na bilheteria do teatro. Os preços variam conforme o setor e podem ser parcelados em até duas vezes sem juros nos cartões de crédito:

Plateia: esgotado

Frisas: R$ 350 (meia-entrada)

1º pavimento: R$ 300 (meia-entrada)

2º pavimento: R$ 250 (meia-entrada)

3º pavimento: R$ 200 (meia-entrada)

*Com informações da assessoria

