VÍDEO: Motociclista empina moto, se desequilibra, e morre atropelado por carreta

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente

A perda de controle de uma motocicleta resultou em uma fatalidade na noite desta quinta-feira (5), na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na região da Cohab, em São Luís (MA).

Elyude Bruce Oliveira morreu após se desequilibrar do veículo durante uma manobra e ser atropelado por uma carreta.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Elyude Oliveira pilotava sua motocicleta e quando tentou dar “grau”, que consiste em levantar o pneu dianteiro do veículo.

Ele perdeu o controle e caiu debaixo da carreta, que passou por cima do jovem. A manobra, segundo a legislação brasileira, é proibida e considerada gravíssima.

Segundo testemunhas, o jovem morreu no local. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) estiveram no local do acidente.

O motorista da carreta acabou sendo levado à delegacia para os devidos procedimentos legais, tendo sido liberado em seguida.

Legislação

Além de perigoso, conforme o Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem “estiver fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda” estará sujeito a multa, suspensão do direito de dirigir, e ainda pode ter o veículo recolhido com o documento de habilitação.

*Com informações do site Meio News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱