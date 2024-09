Motorista capota carro após perder controle em rua da Zona Sul de Manaus

Na tarde deste sábado (7), um carro capotou na rua 7, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. O motorista, que sofreu ferimentos leves, não teve sua identidade divulgada.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o acidente ocorreu quando o motorista colidiu com um carro estacionado e perdeu o controle do veículo, que acabou tombando.

O proprietário do carro estacionado não estava presente no momento do acidente, mas apareceu pouco depois e conversou com o motorista causador do capotamento, conforme relatos de testemunhas.

Populares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o motorista para uma unidade de saúde. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

