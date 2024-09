Avião cai, bate em veículos e deixa dois feridos em rodovia

Na manhã deste domingo (8), um avião de pequeno porte caiu na BR-316, na região do bairro Lourival Parente, Zona Sul de Teresina, após colidir com uma van e uma moto. O acidente deixou duas pessoas gravemente feridas.

O piloto da aeronave, o médico Jacinto Barbosa Lay, e uma jovem de 27 anos, identificada como Keiliane Pereira dos Santos, que estava na moto, foram os feridos. Keiliane teria sido atingida por parte do avião, possivelmente a asa, durante a queda.

A van atingida transportava o motorista, o empresário José Ribamar Furtado do Nascimento, sua esposa e dois netos, de seis e três anos. Embora o veículo tenha sido danificado, alguns ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina informou que as vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Em nota, a FMS detalhou o estado dos feridos.

“Os pacientes com politraumatismo foram avaliados por vários especialistas e realizaram todos os exames necessários. Um deles foi submetido a cirurgia e será transferido para a rede privada a pedido da família, enquanto o outro está na UTI do HUT.”

O HUT forneceu mais informações sobre as vítimas: o médico, entubado no local do acidente, apresenta traumatismo cranioencefálico e fraturas nas pernas e está passando por cirurgia ortopédica. A jovem na moto também apresenta traumatismo cranioencefálico e seu estado é grave, mas estável.

Testemunhas relataram que o piloto tentava um pouso forçado na BR-316 quando perdeu o controle da aeronave, colidiu com a van e a moto, rodou na pista e acabou batendo contra uma estação de ônibus.

As autoridades, incluindo a Polícia Militar do Piauí (PMPI), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (CBMEPI), foram acionadas. O local do acidente foi isolado e os bombeiros utilizaram líquido gerador de espuma (LGE) para evitar uma possível explosão.

A PRF está orientando o tráfego na área e pediu aos motoristas que evitem reduzir a velocidade abruptamente ou parar próximo ao local do acidente para prevenir novos incidentes.

