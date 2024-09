Bebê morre ao ser atropelada pelo próprio pai na garagem de casa

Pai fazia uma manobra com o carro quando acabou atingido a filha

Uma bebê morreu atropelada na garagem do prédio onde morava em Indaial (SC). De acordo com a Polícia Militar, o pai da menina fazia uma manobra com o carro quando acabou atingido a filha. Bombeiros, Samu e até o helicóptero Arcanjo-03 chegaram a ser mobilizados para o resgate à pequena, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu pouco antes das 18h, na sexta-feira (6), no Centro de Indaial. Conforme os socorristas, a menina de um ano e oito meses foi encontrada inconsciente e com traumatismo craniano. Moradores contaram que a pequena teria saído correndo em direção ao carro quando acabou atropelada.

A creche que a pequena frequentava em Indaial prestou solidariedade à família e informou que por respeito ao momento de dor dos familiares e amigos, não irá participar do desfile de 7 de setembro. A instituição ainda lembrou que Olívia Milbratz Thiesen adorava brincar ao chegar à unidade, logo corria soltar a mochila e as educadoras a descreviam como “a mais independente”.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

*Com informações do NSC Total

