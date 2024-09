Áudio: piloto relatou falha na hélice antes de pouso forçado em rodovia

Foi divulgada a conversa entre o médico Jacinto Lay e a torre de controle aéreo de Teresina, antes de realizar um pouso forçado do seu avião na BR-316 na manhã deste domingo (8). Na ocasião, a aeronave atropelou uma motociclista antes de colidir em um ponto de ônibus localizado no bairro Lourival Parente.

Leia também: Avião cai, bate em veículos e deixa dois feridos em rodovia

No áudio, o médico relata a ocorrência de uma falha mecânica no avião e informa a necessidade de um pouso de emergência no “setor sierra”.

O controlador pergunta se a aeronave conseguiria retornar ao local de decolagem, mas o piloto afirma que não. “Pane de hélice e vou procurar um campo para pouso […] Vai para pouso no setor sierra, pousar na BR que vai para Barro Duro”, diz Jacinto Lay na mensagem.

De acordo com informações preliminares repassadas do Corpo de Bombeiros, o médico e a motociclista foram resgatados com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para um hospital da capital piauiense com algumas lesões. Vídeos gravados por populares logo após o acidente mostram a aeronave parcialmente destruída e o momento do socorro às vítimas.

Essa não é a primeira vez que o médico Jacinto Lay realiza uma manobra de emergência. Em março do ano passado ele chegou a ser internado em um hospital privado da capital após fazer um pouso forçado em seu avião, modelo Cesnna 206. Naquela ocasião, o médico foi submetido a uma cirurgia após sofrer lesões no tornozelo e em um dos punhos.

Modelo da aeronave

O monomotor do acidente é uma aeronave experimental de modelo North Land PA-18 que foi fabricada em 2016. Segundo especialistas, o prefixo PU identifica as aeronaves utilizadas para fins desportivos, como voos de competição ou lazer.

O Certificado de Autorização de Voo Experimental é emitido para aeronaves certificadas ou em processo de certificação. Este certificado é utilizado para pesquisa e desenvolvimento, demonstração de cumprimento de requisitos, treinamento de tripulações e pesquisas de mercado.

Em 2018, o médico Jacinto Lay publicou uma foto desta aeronave que tem o prefixo PU-CCO em suas redes sociais. Na Anac consta que ele é o proprietário do avião.

*Com informações do SBT News.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱