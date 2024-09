Adolescente morre baleado após ‘brincar de assalto’

Adolescente viu amigos da escola e fingiu que celular era arma para assustar os colegas com "falso assalto"

O adolescente Mateus dos Santos Souza, de 14 anos, morreu no sábado (7) após ser baleado por policiais em Feira de Santana (BA), a cerca de 100 quilômetros da capital Salvador. Ele fazia uma brincadeira que simulava um assalto com amigos no momento em que policiais militares passavam pelo local.

Um homem de 33 anos, que estava com o adolescente no momento, está internado em um hospital da região.

Familiares da vítima reforçaram que nenhum dos dois estaria armado. Eles circulavam em uma moto, pilotada pelo adulto e com Mateus na garupa, quando viram dois amigos da escola do adolescente.

De acordo com o G1, foi neste momento que Mateus fingiu que o celular era uma arma com o objetivo de fazer uma pegadinha e assustar os amigos. Policiais que passavam pelo local no momento atiraram contra a moto e balearam os dois.

A Polícia Militar informou que apura as circunstâncias do caso e que os policiais foram afastados. Moradores do bairro Papagaio, onde ocorreu a situação, realizaram protestos contra a morte de Mateus.

