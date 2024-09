No Distrito Industrial, 1ª Meia Maratona Rocam reúne 3 mil pessoas

Na manhã deste domingo (8), o batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi palco da 1ª Meia Maratona Rocam.

O evento reuniu 3 mil pessoas, entre corredores, policiais militares e público civil, que percorreram as distâncias de 6, 12 e 21 km pelas ruas do Distrito Industrial, em Manaus.

A primeira largada aconteceu às 4h30 para os corredores dos 21 km, seguida pela largada dos 12 km às 4h45, e finalmente os competidores dos 6 km partiram às 5h. As largadas foram realizadas em horários escalonados para que cada grupo de corredores pudesse competir com tranquilidade.

A organização foi um dos pontos altos do evento. Estacionamentos foram distribuídos em três áreas estratégicas, facilitando o acesso dos atletas e evitando congestionamentos. Distribuição de água e frutas também foram realizadas para auxiliar na hidratação dos participantes.

De acordo com a organização da corrida, cada distância teve medalha personalizada, mas o destaque ficou para os “Top 100”. Os 100 primeiros colocados de cada prova foram premiados com uma medalha exclusiva. Além disso, houve premiação em dinheiro para os primeiros colocados nas categorias ‘Elite Masculino e Feminino’ e ‘Cadeirantes Masculino e Feminino’. Policiais militares que se destacaram na competição também ganharam troféus.

Além do público em geral e dos policiais militares, participaram dos percursos pela avenida o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, o chefe do Estado-Maior Geral da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel BM Reinaldo Menezes; o secretário de Estado de Administração Penitenciária (Seap), coronel PM Paulo César; entre outras autoridades.

Aproximação com a comunidade

O subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, que representou o comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, explicou que o evento, inédito para a Rocam, teve o intuito de aproximar o público da Polícia Militar. Na ocasião, os corredores conheceram um pouco da rotina dos policiais militares da unidade especializada.

“Esse quartel novo foi inaugurado pelo governador Wilson Lima, em fevereiro deste ano. E agora foi uma excelente oportunidade de colocarmos os corredores de Manaus para conhecer o batalhão, para se aproximar da Rocam, que é unidade de elite da Polícia Militar, fazer o pessoal se desafiar nas ruas do Distrito Industrial, e também fazer com que as pessoas saibam que a atividade física é essencial para qualidade de vida, e a Polícia Militar incentiva essa prática”, destacou o subcomandante da PMAM.

Organização e apoio

O comandante da Rocam, tenente-coronel PM Jackson Ribeiro, agradeceu todos os envolvidos no evento, como o Alto comando da PMAM e do Comando de Policiamento Especializado (CPE), que deram total apoio para que esse evento inédito acontecesse.

“Quero agradecer as 3 mil pessoas que participaram da 1ª Meia Maratona da Rocam, além dos nossos superiores por terem contribuído com a realização deste evento. Agradeço, também, a Togoal Sports, que esteve ao nosso lado durante todo planejamento e execução e fez com que esse evento fosse um grande sucesso. Aproveito para convidar você, corredor amazonense, a participar da 2ª Meia Maratona da Rocam, que virá em 2025.

Casal em 1° lugar nos 21km

A corredora Franciane dos Santos Moura e o corredor Juarez Rosa Silva, que são casados, conquistaram o lugar mais alto no pódio, na competição de 21 km, nas categorias feminino e masculino, respectivamente. Franciane revelou satisfação em participar de um evento da Polícia Militar.

“Nós somos atletas, participamos de várias competições, e hoje estamos aqui na Rocam. A organização foi incrível, o percurso também. Estamos muito gratos a Deus por tudo. Esse prêmio representa o esforço do casal. Estamos muito felizes de participar da 1ª Meia Maratona da Rocam”, comemorou Franciane.

