Homem preso após matar ex-mulher na frente das filhas no AM

O crime ocorreu na manhã de sábado (7), no município de Lábrea, interior do Amazonas

Um homem identificado como Jackson Bezerra da Silva, de 37 anos, foi preso na tarde deste domingo (8), por matar a sua ex-companheira Raimunda da Silva Leite, de 36 anos. O crime ocorreu na manhã de sábado (7), no município de Lábrea, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Larissa Barreto, da DEP de Lábrea, no momento do crime, Raimunda estava em uma motocicleta com as duas filhas quando Jackson, em outra motocicleta, a abordou e pediu que parasse. Em seguida, com uma faca grande, ele começou a golpear a mulher no meio da rua.

As filhas e populares que estavam no local tentaram interromper as agressões, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. O autor fugiu do local após o crime, e foi preso no dia seguinte.

“Ao não aceitar o fim do relacionamento, Jackson fazia ameaças e chantagens para que Raimunda voltasse para casa e reatasse a relação, apesar de ela já ter um novo companheiro. Ela possuía uma medida protetiva contra ele”, explicou a delegada.

Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança nas proximidades do local. Foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do autor.

