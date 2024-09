Cadela é entregue em caixa ensanguentada após voo de Manaus para São Paulo

Tutora revelou as imagens nas redes sociais no último sábado (7); animal foi liberado apenas 50 minutos depois do desembarque

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma cachorra em uma caixa de transporte ensanguentada após um voo que saiu de Manaus em direção a São Paulo, pela companhia Latam.

Evelyn, dona da “Cookie”, cadelinha que aparece no vídeo, revelou as imagens no último sábado (7). O animal foi transportado como bagagem, e a tutora conta que o animal foi liberado apenas 50 minutos depois do desembarque.

É possível perceber, no vídeo, que o sangue está mais concentrado perto da fechadura da caixa de transporte, com a pet chorando. A tutora do animal afirmou que ele está se recuperando, mas segue apresentando sinais de trauma.

Em nota, a Latam afirmou que não houve avarias na caixa de transporte durante o voo e também não foram encontrados indícios de erros no manuseio, lamentou a situação e disse que está à disposição da tutora.

*Com informações SBT News

