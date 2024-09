Lula visita o Amazonas esta semana para anunciar novas medidas de combate à seca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca esta semana no Amazonas para visitar áreas severamente afetadas pela seca e anunciar novas medidas de combate à estiagem, incluindo um plano emergencial e recursos adicionais. Esta é a primeira visita presidencial ao estado durante este terceiro mandato.

Na terça-feira (10), Lula fará um sobrevoo em Tefé (AM) para avaliar a situação da região amazônica, onde o rio Solimões atingiu seu nível mais baixo registrado. Os cursos de água são cruciais para a economia do estado.

Após a visita a Tefé, Lula retornará a Manaus para se encontrar com prefeitos das áreas mais impactadas. O presidente deve revelar um plano de emergência para enfrentar a seca e anunciar um crédito extraordinário destinado aos municípios afetados.

Estiagem

O Amazonas enfrenta uma estiagem severa desde o início do mês de agosto, que resultou na decretação de emergência de todos os 62 municípios que integram o Estado.

O um trecho do rio Solimões, por exemplo, atingiu, no fim de agosto, o menor nível da história, com a marca de 0.94 cm, na cidade de Tabatinga, no interior do Amazonas. O rio é uma das principais bacias do Amazonas, responsável por banhar 24 municípios.

O nível atingido supera o recorde também do mês de agosto dos últimos dois anos. Em 2023, para este mês, o rio atingiu a marca de 01.72 metro e em 2022, com 03.58 metros, em Tabatinga.

A seca na Amazônia impõe dificuldades às comunidades locais, podendo comprometer a qualidade de vida, impactando a agricultura e complicando o transporte.

Além disso, a diminuição dos níveis dos rios compromete o transporte fluvial, dificultando o acesso a mercados e serviços essenciais, o que intensifica o isolamento das comunidades, explicou a Defesa Civil do Amazonas.

