Em Benjamin Constant, Peruano é preso por abusar sexualmente das enteadas de 5 e 8 anos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), cumpriu, no domingo (8), um mandado de prisão preventiva contra um peruano, de 24 anos, por estupro de vulnerável cometido contra suas enteadas, de 5 e 8 anos, no município.

Conforme a delegada Mayara Magna, responsável pela 51ª DIP, as investigações foram iniciadas após a tia das vítimas comparecer à delegacia para denunciar o homem.

“Os crimes teriam ocorrido em agosto deste ano, sem o conhecimento da mãe. As crianças relataram para a tia que foram abusadas sexualmente pelo infrator, que as ameaçava para que não contassem o que estava acontecendo”, explicou a delegada.

Com base nas informações colhidas, foi solicitada à Justiça a emissão de um mandado de prisão preventiva para o homem, e a ordem judicial foi concedida.

“O homem foi localizado e preso, e confessou a autoria dos crimes. Também descobrimos que ele planejava fugir para o seu país de origem”, afirmou Mayara Magna.

O autor responderá por estupro de vulnerável e permanecerá à disposição da Justiça.

