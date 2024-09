Cinco municípios do sul do AM recebem reforços de brigadistas para combate às queimadas

Apuí, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Boca do Acre, que concentram o maior número de focos de queimadas no Amazonas, vão receber os primeiros 85 brigadistas contratados pelo Governo do Amazonas para reforçar o trabalho de combate aos incêndios.

“O Governo antecipou essa contratação e chamou moradores dos próprios municípios, pessoas que conhecem as áreas mais críticas das cidades e que foram capacitadas pelo Corpo de Bombeiros e estão aptas para ajudar no trabalho de combate aos incêndios”, disse o governador Wilson Lima.

Para a contratação dos profissionais, o estado investiu cerca de R$ 1 milhão, por meio de um contrato entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam). Cada um dos cinco municípios conta com o reforço de 17 brigadistas.

Os recursos estão sendo adiantados pelo Governo do Amazonas, no âmbito do Programa Floresta em Pé, tendo o Banco de Desenvolvimento KfW como financiador e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) como agência executora.

O grupo recebeu capacitação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) no mês de junho, como parte do planejamento estratégico do governo no enfrentamento aos incêndios. Os cinco municípios são considerados prioritários para atuação, conforme o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e às Queimadas (PPCDQ-AM). Juntos, eles reúnem mais de 65,99% dos focos registrados em 2024.

O repasse dos recursos pelo estado ocorre em decorrência da antecipação do período crítico da estiagem, segundo destaca a secretária da Sema em exercício, Raquel Said.

“O adiantamento já estava previsto em casos de agravamento de uma das linhas elegíveis para o programa, de acordo com o projeto aprovado. Por isso, os primeiros brigadistas estão sendo remunerados com recursos estaduais. A expectativa é que logo mais o contingente seja ampliado”, ressaltou.

Conforme o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, a contratação dos brigadistas irá apoiar diretamente o trabalho de combate aos incêndios, realizado por bombeiros militares desde o mês de junho, quando teve início a Operação Aceiro.

“Esses brigadistas contratados já estão em campo atuando de forma conjunta e coordenada com nossas tropas de bombeiros nos municípios do sul do Amazonas. Esse reforço amplia a nossa capacidade operacional, combatendo mais rápido os sinistros em áreas de vegetação, evitando a propagação das chamas em larga escala”, pontuou coronel Alexandre Freitas.

Os brigadistas receberão uma bolsa-auxílio durante 10 meses para atuarem junto às prefeituras e coordenados pelos bombeiros no combate aos incêndios florestais. Em outubro, a expectativa é realizar a contratação de mais 68 brigadistas para atuação nos municípios de Canutama, Maués, Manicoré e Tapauá, totalizando 153 brigadistas.

